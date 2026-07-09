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وكالة: إيران تستدعي السفير البريطاني على خلفية “اتهامات لا أساس لها”

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دبي 9 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت سفير بريطانيا في طهران اليوم الخميس للاحتجاج على ما وصفتها بأنها “اتهامات لا أساس لها” بتورط طهران في أنشطة تمس الأمن في بريطانيا.

ويأتي هذا الإجراء عقب قرار بريطانيا استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في لندن يوم الثلاثاء بعد سجن مواطنين رومانيين اثنين على خلفية طعن صحفي بريطاني من أصل إيراني في 2024. وقالت بريطانيا إن الهجوم نفذ لحساب الدولة الإيرانية، وهو ما رفضته طهران.

وسلم علي رضا يوسفي المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية السفير مذكرة احتجاج خطية، اتهم فيها لندن “بالتضليل”، وحثها على الكف عن استضافة ما وصفتها طهران بأنها “شبكات إرهابية” تستهدف إيران.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران )

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