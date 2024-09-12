وكالة: إيران تستدعي رؤساء 4 بعثات دبلوماسية أوروبية

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن وزارة الخارجية استدعت رؤساء البعثات الدبلوماسية لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، وذلك بعد اتهامات لإيران بنقل صواريخ إلى روسيا وفرض عقوبات جديدة عليها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا في غضون أسابيع.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا فرض عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك إجراءات ضد الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير).

وقال الكرملين بعد بيان بلينكن إن التأكيدات لا أساس لها. وذكرت إيران أن البيانات بشأن نقل الصواريخ إلى روسيا “زائفة ومضللة” ونددت بالعقوبات الجديدة التي تشمل أيضا إلغاء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة معا باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، اتفاقات خدمات جوية ثنائية مع طهران.

وذكرت وكالة ميزان “عقب استمرار البيانات غير البناءة من بعض الأطراف الأوروبية والتي تتماشى مع تزييف الولايات المتحدة اتهاما بوجود تدخل (إيراني) في صراع أوكرانيا وكذلك فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، تم استدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية لبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا في طهران”.

واستدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في لندن يوم الأربعاء.

واستدعت وزارة الخارجية الهولندية أيضا السفير الإيراني لدى هولندا، كما دعت الخارجية الهولندية إلى فرض “الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة وقوية” على طهران.