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وكالة: إيران تستدعي سفير أستراليا بسبب موقف بلاده “المنحاز”

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة تسنيم للأنباء يوم الأحد أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الأسترالي في طهران بشأن ما وصفته بموقف بلاده “المنحاز” حيال هجوم إيران على إسرائيل.

وأضافت الوكالة أن استدعاء السفير الأسترالي إيان ماكونفيل جاء بسبب انحياز بلاده المتكرر فيما يتعلق بأمور منها الرد الإيراني على “النظام الصهيوني”.

ولم ترد السفارة الأسترالية في طهران على طلب للتعليق يوم الأحد.

وأطلقت طهران يوم الثلاثاء الماضي وابلا من الصواريخ على إسرائيل ردا على مقتل عدد من قيادات الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران. وتوعدت إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

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