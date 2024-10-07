وكالة: إيران تستدعي سفير أستراليا بسبب موقف بلاده إزاء الهجوم على إسرائيل

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة تسنيم للأنباء يوم الأحد أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الأسترالي في طهران بشأن ما وصفته بموقف بلاده “المنحاز” حيال هجوم إيران على إسرائيل.

كان هجوم طهران الصاروخي يوم الثلاثاء ردا على مقتل عدد من قيادات جماعات مسلحة متحالفة مع إيران. وتعهدت إسرائيل بالرد.

وأضافت الوكالة أن استدعاء السفير الأسترالي إيان ماكونفيل بسبب انحياز بلاده المتكرر فيما يتعلق بأمور منها الرد الإيراني على “النظام الصهيوني”، في إشارة إلى إسرائيل.

لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية قال “ليس هناك أي اعتذار من أستراليا فيما يتعلق بالآراء التي عبرت عنها بشأن تصرفات إيران أو تصرفات سفيرها في أستراليا”.

وأضاف المتحدث في تصريح من كانبيرا أن البلاد “تدين الضربات الصاروخية الإيرانية المتهورة على إسرائيل (والتي كانت) تصعيدا خطيرًا” وإنها “تواصل دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وخفض التصعيد”.