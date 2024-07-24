وكالة: إيران تستدعي سفير ألمانيا بسبب حظر بلاده للمركز الإسلامي في هامبورج

1دقيقة

دبي (رويترز) – ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت يوم الأربعاء سفير ألمانيا لدى طهران بسبب حظر بلاده منظمة (المركز الإسلامي في هامبورج).

كانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت يوم الأربعاء أنها حظرت نشاط المنظمة ومؤسساتها الفرعية.

وذكرت الوزارة الألمانية في بيان أن المنظمة عملت كممثل مباشر للزعيم الأعلى الإيراني وسعت إلى حدوث ثورة إسلامية في ألمانيا من شأنها أن تؤدي إلى نظام حكم ديني.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المركز الإسلامي في هامبورج عبر الهاتف صباح الأربعاء، كما لم يكن موقعه الإلكتروني متاحا للجمهور.