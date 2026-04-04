وكالة: إيران تسمح بمرور سفن تحمل سلعا أساسية إلى موانئها عبر هرمز
4 أبريل نيسان (رويترز) – سمحت إيران بمرور سفن محملة بالسلع الأساسية إلى موانئها عبر مضيق هرمز، وفقا لرسالة نقلتها وكالة تسنيم للأنباء اليوم السبت.
وذكرت الوكالة أن الرسالة أشارت إلى ضرورة أن تنسق السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة حاليا في خليج عُمان، مع السلطات وأن تمتثل للبروتوكولات المعتمدة لعبور المضيق.
كانت إيران قد أغلقت فعليا مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إجمالي تجارة النفط العالمية، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير شباط.
