The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وكالة: إيران تطلق سراح 3 شخصيات إصلاحية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي 13 فبراير شباط (رويترز) – قال أحد المحامين لوكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية في إيران إن السلطات أفرجت اليوم الجمعة بكفالة عن ثلاث من كبار الشخصيات الإصلاحية بعد احتجازهم الأسبوع الماضي في إطار حملة قمع واسعة النطاق تشنها الحكومة على المعارضين.

وأضاف المحامي حجة كرماني أن النشطاء المفرج عنهم هم آذر منصوري، رئيسة تحالف (جبهة الإصلاح)، وجواد إمام وإبراهيم أصغر زاده.

وأوضح أنه لم يتم إطلاعه على التهم الموجهة لموكليه.

ويأتي الإفراج عنهم في الوقت الذي تحاول فيه السلطات قمع اضطرابات عبر حملة اعتقالات جماعية وترهيب هي الأكثر إزهاقا للأرواح في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن السلطات احتجزت نحو 53 ألفا حتى الآن في حين بلغ إجمالي عدد القتلى 7008، منهم 6509 شاركوا في الاحتجاجات.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، كما لم يتسن لها حتى الآن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعليق.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية