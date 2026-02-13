وكالة: إيران تطلق سراح 3 شخصيات إصلاحية
دبي 13 فبراير شباط (رويترز) – قال أحد المحامين لوكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية في إيران إن السلطات أفرجت اليوم الجمعة بكفالة عن ثلاث من كبار الشخصيات الإصلاحية بعد احتجازهم الأسبوع الماضي في إطار حملة قمع واسعة النطاق تشنها الحكومة على المعارضين.
وأضاف المحامي حجة كرماني أن النشطاء المفرج عنهم هم آذر منصوري، رئيسة تحالف (جبهة الإصلاح)، وجواد إمام وإبراهيم أصغر زاده.
وأوضح أنه لم يتم إطلاعه على التهم الموجهة لموكليه.
ويأتي الإفراج عنهم في الوقت الذي تحاول فيه السلطات قمع اضطرابات عبر حملة اعتقالات جماعية وترهيب هي الأكثر إزهاقا للأرواح في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن السلطات احتجزت نحو 53 ألفا حتى الآن في حين بلغ إجمالي عدد القتلى 7008، منهم 6509 شاركوا في الاحتجاجات.
ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، كما لم يتسن لها حتى الآن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعليق.
