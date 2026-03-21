The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وكالة: إيران تطلق صاروخين على قاعدة أمريكية بريطانية في المحيط الهندي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

21 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم السبت أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة دييجو جارسيا العسكرية الأمريكية-البريطانية في المحيط الهندي.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت في وقت سابق بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه القاعدة، لكنهما لم يصيباها.

وقالت وكالة مهر إن استهداف القاعدة يمثل “خطوة مهمة… تظهر أن مدى صواريخ إيران يتجاوز ما كان يتصوره العدو من قبل”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

