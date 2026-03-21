وكالة: إيران تطلق صاروخين على قاعدة أمريكية بريطانية في المحيط الهندي

21 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم السبت أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة دييجو جارسيا العسكرية الأمريكية-البريطانية في المحيط الهندي.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت في وقت سابق بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه القاعدة، لكنهما لم يصيباها.

وقالت وكالة مهر إن استهداف القاعدة يمثل “خطوة مهمة… تظهر أن مدى صواريخ إيران يتجاوز ما كان يتصوره العدو من قبل”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)