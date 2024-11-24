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وكالة: إيران تعتزم عقد محادثات نووية مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي

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طوكيو (رويترز) – ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الأحد نقلا عن عدة مصادر دبلوماسية إيرانية أن إيران تعتزم إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم 29 نوفمبر تشرين الثاني في جنيف.

وقالت كيودو إن من المتوقع أن تسعى الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان إلى التوصل لحل للأزمة النووية مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

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