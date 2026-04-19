وكالة: إيران تعتقل أجنبيين لاستيراد تكنولوجيا ستارلينك

1دقيقة

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الأحد أن أربعة أشخاص، من بينهم أجنبيان، اعتقلوا في شمال غرب إيران بتهمة الانتماء إلى “شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل”.

ويتهم الأجنبيان، اللذان لم يتم الكشف عن جنسيتيهما، باستيراد معدات لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل (ستارلينك)، وهو ما يعد جريمة جنائية في البلاد التي شهدت انقطاعا للإنترنت دام سبعة أسابيع.

وتم اعتقال مئات الإيرانيين بتهمة “التعاون مع دول معادية” منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)