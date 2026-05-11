وكالة: إيران تعدم رجلا أدين بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية والأمريكية

دبي 11 مايو أيار (رويترز) – قالت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران اليوم الاثنين إن طهران أعدمت رجلا أُدين بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.

وذكرت الوكالة أن الرجل يدعى عرفان شكورزاده، مضيفة أنه كان يعمل في منظمة علمية معنية بأنشطة الأقمار الصناعية، وأنه قدم معلومات علمية سرية لأجهزة مخابرات أجنبية.

وقالت جمعية حقوق الإنسان الإيرانية إن شكورزاده يبلغ من العمر 29 عاما وخريج في هندسة الطيران والفضاء، مضيفة أنه اعتُقل في 2025 وأُجبر على الإدلاء باعترافه.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)