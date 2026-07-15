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وكالة: إيران تعدم رجلا أدين بتهمة الحرق العمد خلال احتجاجات

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دبي 15 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة ‌القضائية الإيرانية اليوم الأربعاء أنه تم إعدام رجل أدين بإضرام النار في مكتب حاكم محلي ومهاجمة مركز للشرطة في أثناء الاضطرابات التي شهدتها مدينة دهاقان في وسط البلاد في يناير كانون الثاني 2026.

وذكرت الوكالة أن الرجل يدعى محمد أميني دهاقاني وأن المحكمة العليا أيدت الحكم بإعدامه.

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(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

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