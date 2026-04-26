وكالة: إيران تعدم رجلا على صلة بجماعة مسلحة
دبي 26 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء اليوم الأحد أن إيران أعدمت رجلا أدين بالانتماء إلى جماعة «جيش العدل» السنية المتشددة وبتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن الإيرانية.
وقالت السلطات إن الرجل يدعى عامر راميش،مضيفة أنه تم القبض عليه في عملية لمكافحة الإرهاب في جنوب شرق إيران ووجهت إليه تهمة التمرد المسلح، بما في ذلك التورط في تفجيرات وكمائن استهدفت أفرادا بالجيش.
وجيش العدل هي جماعة مسلحة سنية متطرفة تنشط في إقليم سستان وبلوشستان، أفقر مناطق إيران.
