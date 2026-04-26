The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وكالة: إيران تعدم رجلا على صلة بجماعة مسلحة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 26 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء اليوم الأحد أن إيران أعدمت رجلا أدين بالانتماء إلى جماعة «جيش العدل» السنية المتشددة وبتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن الإيرانية.

وقالت السلطات إن الرجل يدعى عامر راميش،مضيفة أنه تم القبض عليه في عملية لمكافحة الإرهاب في جنوب شرق إيران ووجهت إليه تهمة التمرد المسلح، بما في ذلك التورط في تفجيرات وكمائن استهدفت أفرادا بالجيش.

وجيش العدل هي جماعة مسلحة سنية متطرفة تنشط في إقليم سستان وبلوشستان، أفقر مناطق إيران.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية