وكالة: إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل

2دقائق

20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران أن طهران أعدمت رجلا اليوم السبت أدين بالتجسس لصالح إسرائيل وبالصلة بجماعات معارضة إيرانية.

وأعدمت إيران، التي تنخرط في حرب ظل مع إسرائيل منذ عقود، عددا من الأشخاص الذين اتهمتهم بالصلة بالمخابرات الإسرائيلية وتسهيل عملياتها في البلاد.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من أوسلو مقرا على موقع إكس إن الرجل، الذي عرفته بأنه طالب هندسة معمارية يدعى عقيل كشاورز ويبلغ من العمر 27 عاما، حُكم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل “بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب”.

تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى حرب في يونيو حزيران، عندما ضربت إسرائيل أهدافا مختلفة داخل إيران، بما في ذلك من خلال عمليات اعتمدت على نشر قوات خاصة تابعة للموساد في عمق البلاد. وزادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل ملحوظ هذا العام، إذ تم تنفيذ عدد من أحكام الإعدام في الشهور القليلة الماضية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)