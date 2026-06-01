وكالة: إيران تعدم شخصين بتهمة قيادة احتجاجات في أوائل 2026

reuters_tickers

1دقيقة

دبي أول يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت وكالة ميزان للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين أن طهران أعدمت شخصين على صلة بدورهما في اضطرابات شهدتها البلاد في يناير كانون الثاني 2026، والتي شملت إضرام النار في مسجد وتخريب ممتلكات عامة والاشتباك مع قوات الأمن.

وأوضحت الوكالة أن الشخصين هما مهرداد محمدينيا وأشكان مالكي، وقالت إنهما كانا من بين أبرز المتهمين في الهجوم على مسجد جعفري بحي كيشا بطهران.

وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الرجلين قبل التنفيذ.

(إعداد أميرة زهران ومروة غريب للنشرة العربية )