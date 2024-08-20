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وكالة: إيران تغلق مركزين على صلة بألمانيا بسبب أنشطة “غير قانونية”

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء ميزان التابعة للقضاء الإيراني يوم الثلاثاء أن البلاد أغلقت فرعين لمنظمات على صلة بألمانيا بسبب “أنشطة غير قانونية واحتيال مالي”، في خطوة جاءت في أعقاب حظر ألماني لمركز إسلامي في هامبورج.

ونشرت وكالة الأنباء صورا لقوات الأمن وهي تزيل لافتة معهد اللغات الألماني في طهران المرتبط بالسفارة الألمانية.

وقالت وكالة ميزان “بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقارير عن مخالفات لمراكز أخرى على صلة بألمانيا والتحقيقات لا تزال جارية”.

ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية في يوليو تموز الماضي، حظرت ألمانيا المركز الإسلامي في هامبورج والمنظمات التابعة له “لسعيها إلى تحقيق أهداف إسلامية متطرفة”.

وقالت الوزارة إن المركز الإسلامي كان بمثابة الممثل المباشر للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وسعى إلى إحداث ثورة إسلامية في ألمانيا.

واستدعت إيران السفير الألماني في طهران بعد إغلاق المركز الإسلامي.

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