وكالة: إيران تغلق مضيق هرمز على خلفية انتهاكات وقف إطلاق النار

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20 يونيو حَزِيرَان (رويترز) – نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية عن مقر خاتم الأنبياء، وهو القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران، قوله اليوم السبت إن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب ما أثير عن انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت القيادة أن الإغلاق هو “الخطوة الأولى” ردا على ما وصفته بخرق الالتزامات، وحذرت من اتخاذ مزيد من الإجراءات في حالة استمرار “العدوان”.

(تغطية صحفية محمد الجبالي وأحمد طلبة وإيناس العشري – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)