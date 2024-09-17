وكالة: إيران تفرج عن مواطن نمساوي قبل انتهاء مدة عقوبته

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دبي‭/‬فيينا (رويترز) – قال المستشار النمساوي كارل نيهامر يوم الثلاثاء إن إيران أطلقت سراح المواطن النمساوي كريستيان فيبر الذي كان مدانا بتهم تضمنت في الأصل التجسس، وذلك قبل انقضاء مدة عقوبته.

وأضاف نيهامر عبر منصة إكس “أشعر بسعادة غامرة لأن… وزارة الخارجية والسفارة في طهران نجحتا في إطلاق سراح كريستيان فيبر قبل انتهاء مدة عقوبته”.

وأضاف “يعمل فريق السفارة النمساوية في طهران في الوقت الراهن بجد لضمان تمكنه من مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن ولم شمله مع أسرته في النمسا”.

ولم تفصح النمسا وإيران عن الكثير في هذه القضية التي كشفت عنها فيينا في أواخر عام 2022.

كانت إيران حينئذ تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في تاريخها الحديث بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في أثناء احتجازها بتهمة انتهاك قواعد الزي في إيران. وقالت النمسا آنذاك إن التهم الموجهة إلى فيبر لا علاقة لها بقضية أميني.

وقال وزير الخارجية النمساوي في فبراير شباط إن إدانة فيبر بالتجسس أُلغيت بعد الاستئناف وإن مدة عقوبته عن جرائم أخرى غير محددة جرى تقليصها إلى النصف.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية يوم الثلاثاء إنه لا تزال هناك حاجة إلى استكمال “خطوات إدارية” مع السلطات الإيرانية.

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية إن فيبر احتُجز لارتكابه جرائم في إقليم أذربيجان الغرب الإيراني وأُفرج عنه رأفة به، مضيفة أنه جرى تسليمه إلى سفير بلاده لترتيب ترحيله.

ولم تذكر الوكالة الجريمة التي سُجن فيبر بسببها، كما لم ترد السفارة النمساوية على اتصالات هاتفية قبل ساعات العمل العادية. ولم يتسن التواصل بعد مع السلطة القضائية للتعليق.