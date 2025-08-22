وكالة: إيران ستناقش مع قوى أوروبية المحادثات النووية والعقوبات
1دقيقة
دبي (رويترز) – قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيجري اتصالا هاتفيا مشتركا مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم الجمعة لمناقشة المحادثات النووية والعقوبات.
وتهدد القوى الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات.
(تغطية صحفية نيرة عبد الله – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)