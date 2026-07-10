The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وكالة: احتواء حريق اندلع في مصفاة صغيرة في غرب إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

10 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت (وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء) الإيرانية، نقلا عن مسؤول محلي أنه تم احتواء الحريق الذي اندلع في مصفاة أوكسين بالاييش الصغيرة بإقليم لورستان في غرب إيران.

ونقلت الوكالة عن مدير السلامة في شركة لورستان للمجمعات الصناعية القول إنه تمت السيطرة على الحريق ليقتصر على موقع يحتوي على براميل من الزيوت المستعملة ولم يمتد إلى المنشآت أو الخزانات.

وكانت تقارير إعلامية رسمية قد أفادت في وقت سابق بأن الحريق اندلع بعد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي بقليل، وتسبب في تصاعد عمود كثيف من الدخان فوق جزء من منطقة بولدوختار. وأشارت إلى أن فرق الإطفاء واجهت صعوبة في احتواء الحريق نظرا لاتساع نطاقه ووجود مواد سريعة الاشتعال.

ونقلت تقارير إعلامية رسمية في وقت سابق عن نائب حاكم لورستان قوله إنه لم تُسجل أي وفيات أو إصابات، وإن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق.

وأضاف نائب حاكم الإقليم أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع على الأرجح في قسم المواد الخام بالمنشأة الصناعية.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد بدور السعودي وأميرة زهران للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية