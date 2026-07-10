وكالة: احتواء حريق اندلع في مصفاة صغيرة في غرب إيران

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10 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت (وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء) الإيرانية، نقلا عن مسؤول محلي أنه تم احتواء الحريق الذي اندلع في مصفاة أوكسين بالاييش الصغيرة بإقليم لورستان في غرب إيران.

ونقلت الوكالة عن مدير السلامة في شركة لورستان للمجمعات الصناعية القول إنه تمت السيطرة على الحريق ليقتصر على موقع يحتوي على براميل من الزيوت المستعملة ولم يمتد إلى المنشآت أو الخزانات.

وكانت تقارير إعلامية رسمية قد أفادت في وقت سابق بأن الحريق اندلع بعد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي بقليل، وتسبب في تصاعد عمود كثيف من الدخان فوق جزء من منطقة بولدوختار. وأشارت إلى أن فرق الإطفاء واجهت صعوبة في احتواء الحريق نظرا لاتساع نطاقه ووجود مواد سريعة الاشتعال.

ونقلت تقارير إعلامية رسمية في وقت سابق عن نائب حاكم لورستان قوله إنه لم تُسجل أي وفيات أو إصابات، وإن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق.

وأضاف نائب حاكم الإقليم أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع على الأرجح في قسم المواد الخام بالمنشأة الصناعية.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد بدور السعودي وأميرة زهران للنشرة العربية)