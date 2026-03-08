وكالة: التوصل إلى توافق بين الأغلبية بشأن خليفة خامنئي
دبي 8 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن آية الله محمد مهدي ميرباقري عضو مجلس خبراء إيران أعلن اليوم الأحد عن التوصل إلى توافق بين الأغلبية بشأن اختيار خليفة للزعيم الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي.
وأضاف، وفقا للتقرير، أن هناك “بعض العقبات” التي لا تزال قائمة في هذه العملية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهيئة المكلفة بتعيين الزعيم الأعلى لإيران كان لديها خلاف بسيط حول ما إذا كان يجب أن يأتي قرارها النهائي بعد اجتماع بالحضور الشخصي أم أن يتم إصداره دون الالتزام بهذا الإجراء الشكلي.
