وكالة: الجيش الإسرائيلي يفجر 20 مبنى في جنين بالضفة الغربية المحتلة

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رام الله/القدس (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي دمر يوم الأحد نحو 20 مبنى في سلسلة من التفجيرات المتزامنة بمخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وشوهدت سحب كثيفة تتصاعد من مدينة جنين حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عملية واسعة النطاق منذ ما يقرب من أسبوعين. ويقول الجيش الإسرائيلي إن العملية تستهدف مسلحين فلسطينيين إلى جانب ضبط مخزونات أسلحة.

وردا على سؤال بشأن هدم عدد من المباني في جنين في وقت واحد، قال متحدث باسم الجيش إنه جرى تفكيك “عدة منشآت كانت تُستخدم بنية تحتية للإرهاب”.

وأضاف أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لوكالة وفا أن “أضرارا لحقت ببعض أقسام المستشفى بسبب الانفجارات، دون أن تسجل إصابات”.

وبُني مخيم جنين لإيواء أحفاد الفلسطينيين الذين طُردوا من منازلهم أو فروا منها خلال حرب عام 1948 عندما تأسست إسرائيل. وظل المخيم مركزا للنشاط المسلح على مدى عقود، ما جعله هدفا لهجمات متكررة من جانب الجيش الإسرائيلي.

وبدأت قوات إسرائيلية، مدعومة بطائرات هليكوبتر وجرافات مدرعة، الهجوم على جنين في 21 يناير كانون الثاني، وذلك بعد يومين فقط من توصل إسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ودعت حماس يوم الأحد إلى “تصعيد المقاومة” ضد إسرائيل في أعقاب هدم المباني في جنين.

وتمارس السلطة الفلسطينية حكما محدودا في الضفة الغربية حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني وتفرض إسرائيل سيطرة عسكرية كاملة عليها.

وتشتبك قوات إسرائيلية مع مسلحين في الضفة منذ بدء العملية.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس يوم الأربعاء إن قوات الأمن ستبقى حتى انتهاء العملية، دون أن يحدد موعدا لذلك.

ووفقا لمسؤولين فلسطينيين، قُتل ما لا يقل عن 25 فلسطينيا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، من بينهم تسعة أعضاء في جماعات مسلحة ورجل يبلغ من العمر 73 عاما وطفلة تبلغ من العمر عامين.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل ما لا يقل عن 35 مسلحا وألقى القبض على ما يزيد على 100 مطلوب.

ودمرت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل والطرق في حملتها الأحدث. وقالت وكالة وفا إن شابا يبلغ من العمر 27 عاما قُتل يوم الأحد برصاص قوات إسرائيلية خلال مداهمة لأحد مخيمات اللاجئين بالقرب من الخليل.