وكالة: الجيش الإيراني يتسلم دفعة من ألف مسيرة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

29 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم الخميس أن مختلف فروع الجيش الإيراني تسلمت دفعة تضم ألف مسيرة، وسط تصاعد التوتر بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم إذا رفضت طهران إبرام اتفاق نووي.

وقال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي “بالنظر للتهديدات التي نواجهها، يحافظ الجيش على قدراته الاستراتيجية ويعززها لضمان سرعة القتال وفرض رد ساحق على أي معتد”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

