وكالة: الجيش السوري استعاد السيطرة على الطبقة من مقاتلين يقودهم الأكراد

1دقيقة

18 يناير كَانُون ٱلثَّانِي (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية في وقت مبكر من يوم الأحد أن الجيش السوري استعاد السيطرة على مدينة الطبقة في الشمال والسد المجاور لها، وهو أكبر سد في البلاد، من المقاتلين الذين يقودهم الأكراد.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من حث واشنطن للجيش على وقف تقدمه عبر الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد.

ولم يصدر تعليق بعد من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )