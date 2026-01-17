The Swiss voice in the world since 1935
وكالة: الجيش السوري استعاد السيطرة على الطبقة من مقاتلين يقودهم الأكراد

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

18 يناير كَانُون ٱلثَّانِي (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية في وقت مبكر من يوم الأحد أن الجيش السوري استعاد السيطرة على مدينة الطبقة في الشمال والسد المجاور لها، وهو أكبر سد في البلاد، من المقاتلين الذين يقودهم الأكراد.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من حث واشنطن للجيش على وقف تقدمه عبر الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد.

ولم يصدر تعليق بعد من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

