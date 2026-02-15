The Swiss voice in the world since 1935
وكالة: الجيش السوري يتسلم قاعدة الشدادي بعد التنسيق مع أمريكا

15 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الأحد أن الجيش السوري تسلم قاعدة الشدادي العسكرية في شمال شرق سوريا بعد التنسيق مع الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع القول “تسلمت قوات الجيش العربي السوري قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة بعد التنسيق مع الجانب الأمريكي”.

وتأتي الخطوة عقب انسحاب الولايات المتحدة من قاعدة التنف بعد اتفاق توسطت فيه واشنطن لدمج قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، في مؤسسات الدولة السورية.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وجيداء طه – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

