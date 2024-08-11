وكالة: الحرس الثوري يجري تدريبات عسكرية في غرب إيران

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) يوم الأحد أن الحرس الثوري يجري تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد تستمر حتى يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول في الحرس الثوري للوكالة إن التدريبات التي بدأت يوم الجمعة مستمرة في إقليم كرمانشاه غرب البلاد قرب الحدود مع العراق “لتعزيز الجاهزية القتالية واليقظة”.

وتجري التدريبات في الوقت الذي توعدت فيه إيران بالرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)إسماعيل هنية في 31 يوليو تموز في طهران.

وتتهم إيران وحماس إسرائيل بتنفيذ اغتيال هنية. ولم تعلن إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن الاغتيال الذي أثار المزيد من المخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت كلا من إيران وجماعة حزب الله اللبنانية في بيان قائلا “من يلحق بنا الأذى على نحو لم نشهده من قبل سنقصفه على الأرجح بطريقة لم تحدث في أي وقت مضى”.

وأضاف أن إسرائيل لا تريد اندلاع حروب على جبهات أخرى لكن يتعين عليها أن تكون مستعدة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن علي فدوي نائب القائد العام للحرس الثوري قوله يوم الجمعة إن طهران ستنفذ ما يأمر به الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي فيما يتعلق بإنزال عقاب قاس بإسرائيل بسبب اغتيال هنية.

وأضاف “أوامر الزعيم الأعلى التي تخص إنزال عقاب قاس بإسرائيل ثأرا لدم الشهيد إسماعيل هنية واضحة وصريحة… وستنفذ بأفضل صورة ممكنة”.