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وكالة: الخطوط الملكية الأردنية تعلق الرحلات من وإلى بيروت يوم‭ ‬الأحد‭ ‬

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية علقت رحلاتها من وإلى بيروت يوم الأحد “وذلك نتيجة الوضع الراهن”، دون توضيح إطار زمني محدد لتعليق الرحلات.

وقال مسؤولون لرويترز إن المجال الجوي الأردني لا يشهد أي ارتباك.

وأطلقت جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في وقت مبكر من يوم الأحد ردا على اغتيال القيادي الكبير فؤاد شكر في بيروت في ضربة إسرائيلية يوم 30 يوليو تموز.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة ضربت أهدافا في لبنان قبل وقت قصير من الموعد الذي أفادت تقييمات الجيش بأن حزب الله يستعد فيه لشن الهجوم.

ويأتي التصعيد الأحدث بين إسرائيل وحزب الله وسط مخاوف إقليمية من رد أوسع من إيران وحلفاء إقليميين لها على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران في 31 يوليو تموز.

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