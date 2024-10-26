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وكالة: السعودية تدين الاستهداف العسكري لإيران وتدعو لضبط النفس والتهدئة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت أن المملكة تدين وتستنكر “الاستهداف العسكري الذي تعرضت له‭ ‬الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية”.

وأضافت أن المملكة تحث جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة، وتدعو المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.

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