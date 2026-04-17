وكالة: السعودية وأمريكا تناقشان سبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحا
17 أبريل نيسان (رويترز) – قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الجمعة إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو ناقشا خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة لضمان استمرار فتح مضيق هرمز وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.
وأفادت الوكالة بأن الوزيرين بحثا “مستجدات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها الجهود الرامية لضمان استدامة فتح مضيق هرمز، وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، والتأكيد على أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية”.
(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد طلبة – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )