وكالة: السفير السوري لدى موسكو يطلب اللجوء إلى روسيا

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موسكو (رويترز) – نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الاثنين عن مصدر قوله إن السفير السوري لدى موسكو طلب اللجوء إلى روسيا.

ولم تورد الوكالة أي تفاصيل حول الطلب الذي قدمه بشار الجعفري الذي عين سفيرا لدى روسيا في 2022 بعد 15 عاما من توليه منصب مبعوث سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة.

ولم يتسن لرويترز بعد الاتصال بالجعفري (69 عاما). ولم ترد السفارة السورية في موسكو على طلب للتعليق بعد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح حق اللجوء للرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد أن سافر إلى موسكو مع أسرته عقب الإطاحة به نهاية العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الخارجية السورية استدعت الجعفري وسفير سوريا لدى السعودية إلى دمشق الأسبوع الماضي، وقالت إن الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم للسلك الدبلوماسي بعد سقوط الأسد.