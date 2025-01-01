وكالة: السلطة الفلسطينية توقف بث قناة الجزيرة مؤقتا

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القاهرة (رويترز) – قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) يوم الأربعاء إن السلطة الفلسطينية قالت إنها ستعلق بث قناة الجزيرة القطرية مؤقتا بسبب “مواد تحريضية”.

وأضافت الوكالة “قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها”.

وأضافت أن قرار الوقف “مؤقت إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”.