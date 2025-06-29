وكالة: السلطة القضائية الإيرانية تقول إن 71 قتلوا في هجوم إسرائيل على سجن إيفين

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دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانكير يوم الأحد إن الهجوم الذي شنته إسرائيل في 23 يونيو حزيران على سجن إيفين بالعاصمة طهران أودى بحياة 71 شخصا.

وأضاف جهانكير في تصريحات نقلتها وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية “في الهجوم على سجن إيفين، استُشهد 71 شخصا من بينهم موظفون إداريون وشبان يؤدون خدمتهم العسكرية وسجناء وأفراد من عائلات السجناء كانوا يزورونهم، وجيران يسكنون في محيط السجن”.