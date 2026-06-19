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وكالة: الصين تدعو إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار في غزة

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بكين 19 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة أن المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، دعا إسرائيل إلى الكف عن انتهاك وقف إطلاق النار في غزة.

وفي كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع الإنساني في غزة، قال فو إن الصين تتابع بقلق بالغ توسع السيطرة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وذكرت شينخوا أن الصين دعت جميع الأطراف المعنية، ولا سيما إسرائيل، إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال متهورة تنتهك الاتفاق.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية