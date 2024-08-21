وكالة: الطقس سبب تحطم طائرة الرئيس الإيراني الراحل رئيسي

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دبي (رويترز) – قالت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء يوم الأربعاء، نقلا عن مصدر أمني مطلع على نتائج نهائية للتحقيق في ملابسات تحطم طائرة هليكوبتر أودى بحياة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في مايو أيار، إن السبب هو ظروف الطقس وعدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن الذي كان على متنها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية بعد ذلك أن مركز الاتصالات التابع للأركان العامة للقوات المسلحة المعني بنشر معلومات عن التحقيق في واقعة تحطم الطائرة قال إن ذلك التقرير الذي نقلته الوكالة “خاطئ تماما”.

وذكر تقرير مبدئي صدر عن الجيش الإيراني في مايو أيار أنه ليس هناك ما يشير إلى شبهة أو هجوم خلال التحقيقات في ملابسات تحطم الطائرة.

وقال المصدر الأمني المطلع لوكالة فارس التي لم تذكر اسمه “التحقيق في واقعة تحطم هليكوبتر آية الله رئيسي اكتمل… هناك يقين تام بأن ما جرى كان حادثة”.

وأشارت الوكالة إلى أن المصدر أضاف أن سببين تحددا للحادثة وهما أن ظروف الطقس أو الأحوال الجوية وقتها لم تكن مناسبة وكذلك عدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن مما أدى إلى اصطدامها بجبل.

وقال المصدر للوكالة أيضا إن التحقيقات أشارت إلى أن الطائرة الهليكوبتر كانت تقل شخصين أكثر من العدد الذي توصي به البروتوكولات الأمنية.

وأودت الحادثة بحياة رئيسي، الذي كان من غلاة المحافظين وخليفة محتملا للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، ووقعت في منطقة جبلية قرب الحدود مع أذربيجان.