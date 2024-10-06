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وكالة: العاهل السعودي سيخضع لفحوص طبية جراء التهاب في الرئة

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(رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد نقلا عن بيان للديوان الملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان سيخضع لفحوص طبية مساء يوم الأحد جراء التهاب في الرئة.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

وتلقى العاهل السعودي البالغ من العمر 88 عاما علاجا طبيا من التهاب في الرئة في مايو أيار.

وكانت آخر مرة ترأس فيها الملك سلمان اجتماعا لمجلس الوزراء في أغسطس آب بعد أقل من أسبوعين من إصداره أمرا ملكيا يسمح للمجلس بالانعقاد في غيابه أو غياب ولي العهد أو كليهما.

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