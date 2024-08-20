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وكالة: العاهل السعودي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء لأول مرة منذ إصداره أمرا ملكيا يسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد في غياب الملك أو ولي العهد أو كليهما.

وترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء في 13 أغسطس آب الجاري.

وخضع الملك سلمان (88 عاما) لعلاج من التهاب في الرئة في مايو أيار، مما دفع ولي العهد إلى تأجيل زيارة رسمية إلى اليابان بسبب صحة الملك.

وسمح الأمر الملكي لمجلس الوزراء بالانعقاد دون حضور الملك أو ولي العهد أو أي من نوابه. ونص الأمر الملكي على أنه في غيابهم، يرأس الاجتماع “الأكبر سنا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس”.

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