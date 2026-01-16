وكالة: العاهل السعودي يجري فحوصات طبية في مستشفى في الرياض

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن الديوان الملكي اليوم الجمعة أن الملك سلمان يجري فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وكان الملك سلمان تلقى رعاية طبية بسبب التهاب في الرئة في 2024.

وبحسب الوكالة، ترأس الملك اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

ويقود الملك سلمان أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم وهي واحدة من أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)