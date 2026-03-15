وكالة: القبض على 20 شخصا في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 15 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء تسنيم للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إقليم أذربيجان الغرب أنه تم اعتقال عشرين شخصا في شمال غرب إيران بتهمة محاولة التعاون مع إسرائيل.

وقال البيان إنهم متهمون بإرسال تفاصيل عن مواقع أصول عسكرية وأمنية إيرانية إلى إسرائيل.

صرح مصدر مطلع على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لرويترز الأسبوع الماضي أن إسرائيل بدأت مرحلة جديدة من هجومها على إيران، مستهدفة نقاط التفتيش الأمنية بناء على معلومات من مخبرين على الأرض.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)