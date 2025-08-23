وكالة: القوات الإيرانية تقتل 6 مسلحين تشتبه في صلتهم بإسرائيل

2دقائق

دبي (رويترز) – ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) أن قوات الأمن قتلت ستة مسلحين بالرصاص في اشتباك في جنوب شرق البلاد يوم السبت.

وجاءت الواقعة بعد يوم من مقتل خمسة من أفراد الشرطة في اشتباكات مسلحة في المنطقة المضطربة.

وقالت إرنا إن الأدلة أظهرت أن المجموعة على صلة بإسرائيل وربما تكون تلقت التدريب على يد جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد). ولم يصدر رد فعل بعد من إسرائيل على الاتهام.

وذكرت إرنا أن السلطات ألقت القبض على عضوين في المجموعة المسلحة. وأضافت الوكالة أن المجموعة كلها من الأجانب فيما عدا عضو واحد، دون ذكر جنسياتهم.

وقالت الشرطة الإيرانية هذا الشهر إنها ألقت القبض على 21 ألفا من المشتبه بهم خلال الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران في يونيو حزيران واستمرت 12 يوما.

ويشهد جنوب شرق إيران اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، منها انفصاليون ومتشددون سنة يقولون إنهم يقاتلون من أجل مزيد من الحقوق والحكم الذاتي.

وتقول طهران إن بعض هذه الجماعات على صلة بقوى أجنبية ومتورطة في عمليات تهريب عبر الحدود وأنشطة تمرد.

(شاركت في التغطية إميلي روز من القدس – إعداد شيرين عبد العزيز ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)