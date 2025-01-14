وكالة: المحادثات تستمر بين إيران ودول أوروبية حول برنامج طهران النووي

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دبي (رويترز) – أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية يوم الثلاثاء بأن الحوار بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل سيستمر بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في إطار المحادثات التي عقدت بين الدول الأربع في جنيف يوم الاثنين.

وكتب كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية على منصة إكس يوم الاثنين “كانت المحادثات جادة وصريحة وبناءة. ناقشنا أفكارا تتعلق بتفاصيل معينة عن رفع العقوبات والمجالات النووية اللازمة للتوصل إلى اتفاق”.

وأضاف “اتفقت الأطراف على ضرورة استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وعلى جميع الأطراف تهيئة الأجواء المناسبة والحفاظ عليها، واتفقنا على مواصلة الحوار بيننا”.

جاءت محادثات يوم الاثنين بعد مناقشات سابقة جرت في نوفمبر تشرين الثاني. وقال مسؤول إيراني لرويترز في ذلك الوقت إن الانتهاء من خارطة الطريق مع الأوروبيين “سيضع الكرة في ملعب الولايات المتحدة إما لإحياء الاتفاق النووي أو قتله”.

وانسحبت الولايات المتحدة في عام 2018 تحت قيادة الرئيس آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

ودفع ذلك إيران إلى انتهاك الحدود المنصوص عليها في الاتفاق باتخاذها خطوات مثل إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب وتخصيبه إلى درجة نقاء أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج.

وفشلت المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإيران في محاولة إحياء الاتفاق.

وتعهد ترامب بالعودة إلى السياسة التي انتهجها في ولايته الأولى والتي سعى من خلالها إلى تدمير الاقتصاد الإيراني لإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق بشأن برنامجيها النووي والخاص بالصواريخ الباليستية وأنشطتها في المنطقة.