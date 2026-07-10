وكالة: اندلاع حريق في مدينة صناعية بإقليم لورستان غرب إيران

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10 يوليو تموز (رويترز) – نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مسؤول بإقليم لورستان إن حريقا اندلع اليوم الجمعة في مدينة صناعية في الإقليم الواقع غرب إيران.

وذكر المسؤول أن أفراد الإطفاء وطواقم الطوارئ تعمل على احتواء الحريق الذي اندلع في منشأة أوكسين بالاييش الصناعية في مقاطعة بولدوختار.

ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )