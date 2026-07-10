The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وكالة: اندلاع حريق في مدينة صناعية بإقليم لورستان غرب إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

10 يوليو تموز (رويترز) – نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مسؤول بإقليم لورستان إن حريقا اندلع اليوم الجمعة في مدينة صناعية في الإقليم الواقع غرب إيران.

وذكر المسؤول أن أفراد الإطفاء وطواقم الطوارئ تعمل على احتواء الحريق الذي اندلع في منشأة أوكسين بالاييش الصناعية في مقاطعة بولدوختار.

ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية