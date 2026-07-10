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وكالة: اندلاع حريق في مصفاة صغيرة في لورستان غرب إيران

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10 يوليو تموز (رويترز) – أفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء باندلاع حريق اليوم الجمعة في مصفاة أوكسين بالاييش الصغيرة بإقليم لورستان في غرب إيران.

وأضافت الوكالة أن الحريق اندلع بعد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي بقليل، وتسبب في تصاعد عمود كثيف من الدخان فوق أجزاء من منطقة بولدوختار.

وذكرت الوكالة أن فرق الإطفاء والإنقاذ، مدعومة بمعدات ثقيلة وخفيفة، توجهت إلى موقع الحريق، إلا أن اتساع نطاق الحريق ووجود مواد سريعة الاشتعال صعبا جهود احتوائه ومنعا فرق الطوارئ من الوصول إلى مركز النيران خلال الساعات الأولى.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء في وقت سابق عن نائب حاكم لورستان قوله إنه لم تُسجل أي وفيات أو إصابات، وإن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق.

وأضاف نائب الحاكم أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع على الأرجح في قسم المواد الخام بالمنشأة الصناعية، وأن فرضية الإهمال مطروحة ضمن الاحتمالات، لكن لا يمكن تحديد السبب بشكل قاطع قبل إخماد الحريق بالكامل.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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