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وكالة: تحطم هليكوبتر تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بعاصمة الصومال

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مقديشو (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن هليكوبتر عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال المعروفة باسم “أوصوم”، تحطمت في مطار العاصمة مقديشو يوم الثلاثاء واشتعلت فيها النيران.

وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس إن الهليكوبتر التابعة لقوات حفظ السلام كانت تقل ثمانية أفراد عندما تحطمت أثناء الهبوط، مضيفة أنه جرى احتواء الحريق الناجم عن الحادث.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات جراء تحطم الطائرة. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من متحدث باسم بعثة الاتحاد الأفريقي.

وقال موظف بالمطار لرويترز “سمعنا دوي الانفجار ورأينا دخانا وألسنة لهب من الهليكوبتر. الدخان غطاها بالكامل. ولا نعرف ما إذا كانت تهبط أم تقلع”.

ولدى البعثة الأفريقية أكثر من 11 ألف جندي في الصومال لمساعدة الجيش الوطني في مواجهة حركة الشباب الإسلامية المتشددة.

وتقاتل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ ما يقرب من عشرين عاما للإطاحة بالحكومة الصومالية المعترف بها دوليا وإرساء حكمها الخاص القائم على تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

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