وكالة: ترامب يبحث في اتصال هاتفي مع سلطان عُمان سبل دعم المحادثات مع إيران

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء العمانية يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، ناقشا خلاله سبل دعم المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن الزعيمين بحثا “الجهود العُمانية في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما جرى بحث سبل دعم هذه المفاوضات بما يحقق النتائج المرجوة”.

واستضافت عُمان المحادثات المقرر عقد جولتها الثانية في مسقط يوم السبت المقبل.