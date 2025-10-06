وكالة: تركيا تقبض على 21 مشتبها بهم على صلة بتحقيق مصفاة إسطنبول للذهب

reuters_tickers

2دقائق

إسطنبول (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية يوم الاثنين أن الشرطة التركية ألقت القبض على 21 مشتبها بهم على صلة بتحقيق (مصفاة إسطنبول للذهب) وشركات مرتبطة بها بتهمة الحصول على دعم من الدولة بوسائل احتيالية.

وأضافت الوكالة أن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة على المشتبه بهم في 12 منطقة بالمدينة بعد أن أصدر الادعاء العام في إسطنبول مذكرات اعتقال بحق 23 مشتبها به. ولا يزال البحث جاريا عن الاثنين المتبقيين.

ومصفاة إسطنبول للذهب مملوكة لعائلة هالاج. وتشير بيانات الملكية في السجل التجاري الرسمي في تركيا إلى أنها من بين المصافي المعتمدة من رابطة سوق السبائك في لندن.

ونقلت الأناضول عن بيان المدعي العام في إسطنبول قوله إن مسؤولي مصفاة إسطنبول للذهب، ومنهم المساهم الرئيسي أوزجان هالاج، أسسوا شركات لتلقي دعم حكومي يبلغ ثلاثة بالمئة على صادرات قيمتها 543.6 مليون دولار، مما أدى إلى خسارة الدولة 12.5 مليون دولار.

وأضافت الوكالة أن التحقيق أظهر أن المصفاة تلقت دعما حكوميا يبلغ ثلاثة بالمئة لبيعها عملات أجنبية للبنك المركزي مقابل الليرة، بموجب برنامج حوافز مصمم لدعم العملة التركية.

وذكرت أن المشتبه بهم استوردوا الذهب أولا وعالجوه محليا ثم صدّروه مجددا للحصول على تدفقات من العملات الأجنبية.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع مصفاة إسطنبول للذهب أو هالاج للتعليق.

والمشتبه بهم متهمون بانتهاك قانون البنك المركزي وقانون آخر يتعلق بالمالية وثالث معني بحماية قيمة الليرة التركية.

(إعداد مروة غريب ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)