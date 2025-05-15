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وكالة: تركيا ستضع آلية لتسليم أسلحة حزب العمال الكردستاني

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أنقرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأناضول للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع التركية أنه سيتم إنشاء آلية منسقة لتسليم أسلحة حزب العمال الكردستاني بعد قراره بحل نفسه.

وأضافت الوزارة أن مؤسسات الدولة المعنية ستنسق مع نظيراتها في دول المنطقة لإنشاء هذه الآلية.

وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعا دمويا مع تركيا منذ أكثر من أربعة عقود، حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح، حسبما أعلن أعضاء بحزب العمال الكردستاني وقادة أتراك يوم الاثنين.

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