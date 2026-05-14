وكالة: تلاسن بين إيران والإمارات باجتماع وزراء خارجية دول بريكس

دبي 14 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهم الإمارات بالاشتراك المباشر في عمليات عسكرية على بلاده خلال اجتماع مجموعة بريكس في نيودلهي اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن عراقجي قوله ردا على تعليقات أدلى بها ممثل الإمارات “لم أذكر الإمارات في بياني حرصا على الوحدة. لكن الحقيقة هي أن الإمارات شاركت على نحو مباشر في العدوان على بلادي. وعندما بدأت الهجمات، لم تصدر حتى أي تنديد”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)