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وكالة: حزب العمال الكردستاني يحل نفسه وينهي تمرده في تركيا

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(رويترز) – قالت وكالة فرات للأنباء المقربة من حزب العمال الكردستاني يوم الاثنين إن الجماعة التي تخوض صراعا مع الدولة التركية منذ أكثر من 40 عاما قررت حل نفسها وإنهاء التمرد المسلح.

ومن المتوقع أن يكون لقرار الجماعة عواقب سياسية وأمنية على المنطقة، بما في ذلك في سوريا المجاورة حيث يوجد تحالف بين قوات كردية والقوات الأمريكية.

ونشرت وكالة فرات للأنباء ما وصفته بالبيان الختامي لمؤتمر عقده حزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي في شمال العراق، استجابة لدعوة وجهها الزعيم المسجون عبد الله أوجلان في فبراير شباط لحل الحزب.

وقالت “أعلن حزب العمال الكردستاني عن نتائج مؤتمره الثاني عشر، وقرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة التي تتم باسم الحزب”.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني حملته المسلحة عام 1984. وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية.

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