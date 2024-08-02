وكالة: خطوط لوت الجوية البولندية تلغي 8 رحلات للبنان وإسرائيل

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وارسو (رويترز) – نقلت وكالة الأنباء البولندية يوم الجمعة عن المتحدث باسم خطوط لوت الجوية البولندية قوله إن شركة الطيران ألغت ثماني رحلات إلى لبنان وإسرائيل بعد تحليل الوضع الأمني.

وتتجنب شركات طيران المجالين الجويين الإيراني واللبناني وتلغي رحلات إلى إسرائيل ولبنان مع تنامي المخاوف من احتمال اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال قادة كبار بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية هذا الأسبوع.