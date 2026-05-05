وكالة: رئيس الإمارات تلقى اتصالات من قادة بينهم نتنياهو للتنديد بهجمات إيران

reuters_tickers

1دقيقة

5 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالات من قادة إقليميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نددوا خلالها بما وصفوه بالهجمات الإيرانية على المدنيين والمنشآت المدنية في الإمارات.

ونقلت الوكالة عن رئيس الدولة القول “أكد القادة تضامن بلدانهم مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها”.

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق اليوم تعرضها لموجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وقالت وزارة خارجيتها في بيان إن الهجمات تصعيد خطير وتشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، مضيفة أن الإمارات تحتفظ “بحقها الكامل والمشروع” في الرد.

(تغطية صحفية إيناس العشري- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)